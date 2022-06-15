立陶宛駐台代表處預計在九月開館，立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜(Jovita Neliupšienė)今天表示，這趟訪問除了就經貿與產業合作議題與台灣交換意見，也抽空看了幾個代表處的潛在地點。

聶琉嫻娜與立陶宛經貿官員12日抵達台灣，今天舉行記者會。聶琉嫻娜說，立陶宛各產業及泣易代表也在組織訪台團，屆時會是很好的開館時機，預計會在九月份。她還透露，立陶宛下禮拜還會有一團訪問台灣。

對於駐台人選徵詢進度？聶琉嫻娜指出，經創部本身在海外並沒有開設經貿辦公室的前例，台灣是第一個案例，因此還在研擬相關法律程序。不過立陶宛內部對台立關係以及台灣相關議題的討論度非常高，相信駐台代表職務的競爭會非常激烈。

對於中國因為立陶宛與台灣交往而祭出經濟脅迫，聶琉嫻娜說，立陶宛是獨立國家，同時也是歐盟成員，而歐盟是由五億人口構成的單一共同市場，在我們內部有很多歐洲跨國企業與外資，當立陶宛在遭到中國壓力的時候，其實整個歐盟都會有所反應。

她強調，經歷這次事件，立陶宛也明白自己要展現經濟韌性，而大家也看得出來，「這次是發生在立陶宛身上，下次也會發生在別的國家身上，民主國家更應該團結起來。」