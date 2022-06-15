央行今公布110年底國際投資部位，110年底我國對外資產、對外負債以及國際投資之淨資產部位等3項數據均創歷史新高，國際投資之淨資產部位名列全球第5大淨債權國，僅次於日本、德國、香港、及大陸。3項數字均創高，代表我國對外金融參與度益加深化，以資本市場的開放。

110年底我國對外資產總額計2兆7183億美元，較109年底增加1996.7億美元或7.9%，主要係國內保險公司增持國外債券及國外股價上揚。

對外負債方面，110年底總額計13,076.1億美元，較109年底增加1,867.5億美元或16.7%，主要係外資所持股票價格上揚所致。去年台股上揚23.7%，在全球股市排名前段班，去年美國道瓊指數上揚18.7%，那斯達克指數上揚21.4%，全球股市平均漲幅為17%。

110年底我國對外資產高於負債，兩相互抵後，國際投資之淨資產部位達14,107.0億美元，較109年底增加129.2億美元或0.9%，為全球第5大淨債權國。

國際投資部位表係記載一國中央銀行、銀行部門、政府部門與民間部門對外持有之金融資產與負債的存量統計。

110年底全球國際投資部位淨負債排名，美國以淨負債18.1兆美元奪冠，而110年底全球國際投資部位淨資產排名，日本以淨資產3.6兆美元掄元。

110年全球前5大淨債權國，日本淨資產3.6兆美元、德國淨資產2.7兆美元、香港淨資產2.1兆美元、及大陸1.9兆美元，和台灣1.4兆美元。