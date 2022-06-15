晶豪科(3006)周三召開股東會，承認公司110年度盈餘分配案，每股配息8.0元，以周三收盤價108元計算，現金殖利率7.4%。除息交易日為7月1日，最後過戶日為7月4日，停止過戶期間為7月5日至7月9日，除息基準日為7月9日，發放日為111年7月29日以匯款或郵寄支票方式發放。

晶豪科通過改選第九屆董事案，增加一席獨立董事，改選九席董事(含四席獨董)，一般董事全數續任，為董事長陳興海、總經理張明鑒、資深副總經理賀志宏、副總經理戴永文、長華*(8070)董事長兼執行長黃嘉能；獨立董事為沈維民、郭泰豪、崔秉鉞、簡政陽。晶豪科董事長，陳興海任期屆滿續任。

雖然DRAM及NAND Flash全球供應商趨於整合，不似過去流血殺價競爭，但大陸近年來用國家的力量大力扶植半導體產業，尤其是DRAM和NAND記憶體產業，對未來記憶體的供給投下很大的變數，新的記憶體Fab已在2020年以後陸續完工量產，記憶體產業將展開新一輪的競爭與淘汰，亦會波及利基型記憶體的市場，為目前的利基型記憶體市場短期內仍處於需求大於供給的狀態。在此大環境下，唯有厚植技術實力，加速新產品開發以及持續降低成本來因應未來的競爭。

因低密度利基型記憶體應用範圍愈來愈廣，是科技產品不可或缺的電子元件，預計全球在2022年科技產品對利基型記憶體的需求仍將持續的成長，晶豪科為因應市場需求將持續增加新產品開發，除專注於高集積度、高速度及低功率的記憶體IC產品、良裸晶粒(KGD)、NOR和NAND Flash及MCP業務，並加快研發類比IC、類比與數位混合積體電路方面之產品線提升產品競爭力，以滿足客戶之各項需求。晶豪科將積極加強新產品研發以提高自己的競爭力，在未來競爭中能夠有更大之立基，替公司創造最大之收益。

宅經濟和數位化生活的進展推升對半導體元件的需求超出預期，且因產能增加有限，再加上三星和海力士雙雙將記憶體產能轉去生產CIS，因此2021年利基型記憶體的市場價格逐步調升至高點，市場需求仍持續暢旺。最近全球各國的通貨膨脹陸續創新高，因而將影響消費者的信心，各國央行預計2022年將開始升息，使得2022年的經發展充滿不確定性。再加上中美對抗加劇及俄烏邊境戰雲密布等地緣政治問題，石油價格漲至幾年來新高。整體而言，半導體市場仍處於成長大爆發的機遇期，2022年的營收成長仍值得期待。