過去多次提到美Fed對於市場持續進行預期管理，原因在於這次全球通膨不是單由寬鬆的資金面造成，同時還有俄烏戰爭及大陸疫情封控對於供給面所造成的影響，因此光靠升息不足以完全壓抑通膨。

如今，隨著美國5月CPI年增率達8.6%，創40年新高，市場擔憂美Fed將激進升息的情緒蔓延；無論今晚升2碼或是升3碼，市場仍會擔心7月將升3碼，等於這兩個月美Fed可能會升到5~6碼，遠遠超過之前預估的4碼，這個悲觀情緒在激進升息的可能性消散前都會在，外資持續提款下，台股低檔盤旋，在萬六附近震盪，等待美升息的結果。

市場觀望Fed動作之際，由外資主導的股票要停看聽，短期選股以產業透明度高或政策(內資)主導的股票優先。隨著世界各國積極推動低軌衛星，相關產業需求增溫，近日研究機構TrendForce即預估2023年全球衛星產業產值可望達到3083億美元，年增4.5%。

而由於低軌衛星頻譜將於今年6月開放申請，NCC將於本周6/17日舉辦開放申請說明會，後續話題性十足，因此部份資金也提前進駐低軌衛星供應鏈，如昇達科、建漢、台揚、芮特、萬泰科等股價都加溫；後續一旦低軌衛星商轉，能與行動通訊5G作為互補，相關網路應用的需求也看升，如正基、正文、宇智等股價維持強勢，也可留意。

看好的泛汽車股走輪動模式，汽車零組件、車電元件、電池材料等這次輪番上漲，也輪番整理。如今，在汽車零組件大漲後，部份資金由堤維西、耿鼎獲利了結，轉進籌碼經過整理的車電股，當中指標仍看華新，該公司切入電池原料硫酸鎳前驅體高冰鎳領域，明年準備量產，變為電動車上游的指標。

近2個月進入全球生技展密集舉辦的期間，生技股緩步加溫，新藥研發的藥華藥走高後，目前新藥及醫材都有機會，如益得、台康生技、保瑞、泰福等也可留意。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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