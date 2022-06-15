北部疫情趨緩，民進黨近來重啟提名相關作業。民進黨內人士今表示，根據黨內出爐最新民調，新北市長侯友宜處理「恩恩事件」，不滿意度比滿意度多了10個百分點，一向藍綠通吃的侯友宜，最近表現「人設破裂」。

黨內人士指出，民進黨會控制提名節奏，國民黨已經提名立委蔣萬安參選台北市，但看不出提名紅利；蔣拍了3支廣告，講說不孕症是他爭取的，但沒有議題跟話題，因此從這例子可以發現，有時提名還是要水到渠成。

黨內人士也說，台北市副市長黃珊珊也還沒被提名，黨籍也沒有確認，各政黨有自己節奏。

黨內人士說，以台北市為例，議員已經完成提名，民進黨市議員的監督砲火，戰力很清楚的，現在的選舉不僅選市長，還包括議員，最近在吵台北市政府網軍事件，民進黨議員一定程度在這議題上得到主導權；新北市也是，很多議員候選人都是現任議員，在「恩恩事件」上也是主導角色，「證明議員監督戰力，才能真正檢驗市長執政」

黨內人士認為，以台北市政府網軍這件事，國民黨議員都不講話，很奇怪，為何對台北市長柯文哲網軍都不在意，這一點蔣萬安要小心。

至於侯友宜，黨內人士說，這次「恩恩事件」危機處理不及格，本來可以在第一天跟家屬講清楚，卻繞一大圈，事件燒了3周，這次直接傷到侯的人設，侯過去角色不分藍綠，但是這次勸侯不要作秀，侯卻喊冤、冷笑衛福部長陳時中染疫等，還有證明消防局臨演事件，「把侯友宜以前厚道的角色變成有點冷血，這是直接影響他個人角色」。

黨內人士說，民調顯示，侯友宜處理「恩恩事件」，選民對他不滿意度比滿意度多10個百分點，這為侯年底選舉埋下變數，且民調也發現，這次侯友宜相關事件，已讓綠營民眾對侯印象改觀。