台中市教育局專委郭明洲指出，這次接種對象是5至11歲，在5月21日已打過第一劑滿四週的兒童。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市副市長令狐榮達指出，施打第一劑兒童莫德納疫苗滿四週的5至11歲兒童，可開始施打第二劑兒童莫德納疫苗，有意願的家長可向就讀學校登記後， 6月18、19日帶孩子前往快打站接種疫苗。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

中央宣布兒童疫苗接種時程縮短為4週，台中市啟動「兒童疫苗2.0計畫」，6月18、19日全市擇定29所學校開設「校園兒童疫苗快打站」，預估單日施打人數可達2萬9000人。唯教育局強調此次施打兒童莫德納第二劑，為5到11歲族群，第一劑在校園施打時有12歲學童接種，但12歲學童打的是成人劑量，接種間隔需12周，此次不能接種。

台中市副市長令狐榮達指出，市府15日收到指揮中心公文通知，施打第一劑兒童莫德納疫苗滿四週的5至11歲兒童，可開始施打第二劑兒童莫德納疫苗，有意願的家長即日起可洽各醫療院所預約施打，也可向就讀學校登記後， 6月18、19日帶孩子前往快打站接種疫苗。

令狐榮達提醒，每位兒童可由一位家長陪同施打疫苗，要陪同兒童進入校園快打站的家長需打滿三劑疫苗且滿14天；此外，中央通知第二劑兒童BNT疫苗於6月22日起辦理接種作業，市府已啟動規劃，近日將盡速公布相關措施。

教育局專委郭明洲指出，這次接種對象是5至11歲，在5月21日已打過第一劑滿四週的兒童，他強調，在兒童莫德納第一劑接種時有12歲小六學童接種，此次還不能打第二劑，因為12歲為成人劑量，第一劑、第二劑間隔仍需12周。

教育局也統計符合接種的人數有2萬8624人，這次快打站開站服務時間是6月18日上午9時至下午4時 (中午休息1小時)，預計快打站每天可施打一千人，一天的量能共可施打2萬9000人，各站將視各校或各幼兒園回報人數，彈性調整開站時間及決定6月19日開站與否。

教育局說，每位兒童可由1位完整接種3劑Covid-19疫苗且滿14天的家長陪同(須出示小黃卡或疫苗接種證明)，當天攜帶健保卡、小黃卡及意願書前往快打站接種疫苗。至於未就學或未能預先向子女就讀學校報名的家長，當天也可於各快打站開站時間內現場報名接種。

教育局說明，這次市府設置的「校園兒童疫苗快打站」在全市擇定29所學校，方便每區家長和兒童前往接種，包括中西區忠孝國小、東區進德國小、南區國光國小、北區雙十國中、西屯區泰安國小、南屯區惠文國小、北屯區東山高中及松竹國小、豐原區豐原國小、大里區瑞城國小、太平區太平國中、清水區清水國小、沙鹿區北勢國小、大甲區順天國小、東勢區東勢國小、梧棲區中正國小、烏日區烏日國小、神岡區圳堵國小、和平區和平國小、石岡區土牛國小、大肚區大肚國小、大雅區大雅國中、后里區后綜高中、霧峰區霧峰國小、潭子區潭子國小、龍井區龍泉國小、外埔區大甲高工、大安區大安國中、新社區新社國小。