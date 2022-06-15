大學個人申請入學今（15日）放榜，宜蘭縣羅東高中的林晉湧跟許逸凡皆錄取國立陽明交通大學，2人笑談彼此的讀書方式剛好相反，林喜歡「有效率式的讀法」，1次念完大範圍，也是科學競賽的常勝軍；許則喜歡分段式學習，中間會用伏地挺身運動來紓解壓力，還是排球校隊的選手，文武雙全。

羅東高中今年度參加大學個人申請入學，有246位錄取，錄取率達94.62％，國立大學錄取人數為79人，錄取率近40％，成績亮眼；其中，林晉湧與許逸凡皆錄取國立陽明交通大學，分別為資訊工程學系與電機工程學系。

林晉湧開心表示自己的志向是到美國的GOOGLE或微軟當軟體工程師，其爸爸是陽明醫院的醫師，媽媽曾是護理師，求學時期媽媽嘗試讓他往醫學系發展，但他笑說沒甚麼興趣，爸爸媽媽也尊重他的志向、自由發展。林生在旺宏科學競賽中得第6名，東區學科能力競賽也有優等成績，為科學競賽的常勝軍。

林晉湧表示，自己發明「有效率式讀法」，在最短時間內讀完大章節、迅速連貫起來，林生建議同學不要拉長學習時間，反而會分散記憶力，有些人會半夜苦讀，這樣不僅會壓迫休息時間，熬夜也會使腦袋運作效力降低；平均1天花4個小時看書，約在晚餐的前後，累了就玩線上遊戲放鬆一下。

許逸凡則說，讀書需要短暫休息，中間會做伏地挺身運動，稍微讓身體釋放精力、 腦袋放鬆，學習時會用較精準的方式研讀，希望一次到位：許生不僅學科成績亮眼，也是運動健將，多次代表學校排球校隊、桌球校隊出賽，排球部分還拿到全縣第2名的佳績；運動就是許生最有效的紓壓方式。