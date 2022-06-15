陳立農《反轉未來》電影版MV，以全新的自我視角審視世界。（環球音樂提供）

陳立農《反轉未來》電影版MV上線。（環球音樂提供）

陳立農《反轉未來》電影版MV上線。（環球音樂提供）

環球音樂與傳奇星娛樂旗下歌手陳立農推出新歌《反轉未來》電影版MV，他首次嘗試動作打戲，為了在MV中展現最佳身手，特地接受了密集的動作訓練，他表示為了MV安排了近兩個月的動作打戲訓練，舞蹈課程更安排了三個月不間斷的排練；為了求好心切的陳立農更是不斷重複練習，雖然每次上完課後全身酸痛，但隔天依然打起精神繼續接受嚴格訓練。而拍攝的過程雖然辛苦，但能體驗到一直以來都很喜歡的打戲還是興奮不已，也希望大家可以看到他不同以往的雙面魅力。

《反轉未來》電影版MV，以電影規格打造場景、動作設計並加入大量特效，完美展現高質感、高規格電影畫面；這次動作訓練邀請金獎最佳動作設計洪昰顥指導；拍攝前陳立農與團隊連著幾天一大早就到現場彩排走位，頂著悶熱高溫一遍遍實際演練武術動作，直至鏡頭、節奏精確無誤，以確保隔天拍攝的安全與圓滿。

陳立農第二張個人專輯《日心說 The Heliocentrism》自數位上線以來便廣受好評，實體專輯更是多日蟬聯平臺銷售冠軍，5月20日公開的《反轉未來》電影版MV預告，電影感動作戲搭配酷炫氛圍，一經發佈便引發熱議，樂迷粉絲們紛紛表示期待滿滿，對於預告視頻中所呈現出的大片感視覺衝擊也是一致給予好評。