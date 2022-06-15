根據IMD甫發布的「2022年世界競爭力年報」，台灣在「匯率穩定度」(Exchange Rate Stability)項目的排名由去年的35名，下滑至今年的50名，表現不佳，針對此，央行提出三點說明。

一、IMD世界競爭力年報中有關「匯率穩定度」指標，係以SDR對各幣別「年平均匯率」升值或貶值幅度的絕對值，簡單加以衡量，惟此種衡量方式並不能真實反映匯率的穩定度。

二、一般而言，匯率穩定度應以匯率變動率的標準差(即波動幅度)來衡量，若匯率波動幅度愈小，表示該幣別愈穩定。

三、如以標準差來衡量匯率波動幅度，則新台幣匯率較多數受評比國家的貨幣更為穩定。

央行指出，2020至2021年期間，新台幣平均波動度僅3.3%，較多數受評比國家的貨幣更具穩定度，惟排名卻較落後。多數貨幣在2022年IMD匯率穩定度排名優於新台幣，惟其平均波動度實則大於新台幣。例如，南非幣(排名45)、挪威克朗(排名1)、紐西蘭幣(排名40)、澳幣(排名43)、韓元(排名3)、瑞典克朗(排名48)、英鎊(排名42)、日圓(排名39)、加拿大幣(排名28)、印尼盾(排名41)、泰銖(排名46)、菲律賓比索(排名6)、瑞士法郎(排名44)、馬來西亞幣(排名36)、丹麥克朗(排名29)、歐元(排名9)、新加坡幣(排名5)及人民幣(排名38)等。