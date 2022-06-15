畢業季到來，新鮮人紛紛投入職場，元大金(2885)旗下元大人壽表示，金融保險業受疫情影響相對較小，對於想挑戰高薪、喜歡外勤工作、個性積極、追求自我職涯成長與家庭平衡者，壽險業務員是不錯的選擇。為鼓勵年輕人投入壽險事業，提供應屆畢業生及無壽險經驗的年輕族群職涯發展機會，元大人壽推出「外勤業務主管展星計畫」以建構年輕有活力、專業且用心的服務團隊，希望藉此計畫於2022年底達成業務員團隊人力增長15％的目標。

元大人壽表示，「展星計畫」將協助社會新鮮人無縫接軌職場，透過專業培訓課程，包含「課堂訓練」、「工作輔導」、「市場實務」等培育機制，為期12個月，協助新人快速考照及學習行銷服務技巧。除提供完整的培訓課程以強化壽險及金融相關專業外，透過主管的實戰帶領與個別輔導，提升溝通與組織管理的能力。例如：從初次拜訪客戶起，透過直屬主管陪同與客戶溝通，帶領新人學習如何為客戶規畫一份完整的家庭財務安全需求分析，及量身訂做適合的保險計畫，從中習得保障規畫與行銷的技巧。

「展星計畫」於培訓期間公司提供客戶名單，只要通過相關考核，每月可獲得定額培訓獎勵金，解決新人在投入壽險業前，最擔心「收入不穩定」及「人脈不足」的兩大問題。此外，藉由服務客戶開啟壽險職業生涯，協助客戶及其家庭擁有完整的保障，也能為自己創造無限收入的可能與榮譽。「展星計畫」一年期滿後，將接軌一般的業務制度並啟動第二年的進階培訓計畫，除協助提升服務軟實力外，更朝行銷與組織發展齊頭並進。