台北市政府網軍疑雲仍未平息，市議員徐巧芯今再爆料，還有IP設在市府北棟的帳號持續於PTT發文，既然現在已有4名公務員遭懲處，此案也應一併辦理。另外，日前市議員苗博雅因要求違規者唸出推文，遭市長柯文哲狠嗆「公務員非議員作秀工具」，市議員林亮君今要求多名局長上台，詢問誰認同柯，結果現場沒人敢舉手。

台北市議會下午舉行大會，網軍議題再成議員關注焦點，林亮君先是點名產發局長林崇傑、觀傳局長劉奕霆、交通局長陳學台、新工處長林昆虎上台，詢問官員是否認同柯的說法，不過在場官員沒人敢舉。

林崇傑表示，市長個人的意見無法替他轉達，陳學台則說，同仁已受行政處分，至於作秀與否自有公評，林亮君追問，科長在上班時間發表不恰當言論，議員要求科長唸出內容是否不適當？陳學台則是強調「沒必要」，雖然的確是上班時間不應該，但也受到處分。

林亮君也以財建委員會召集人身分強調，要求科長唸出推文，並沒有帶有任何羞辱嘲諷，只希望他如實表達原本立場，無法理解為何柯、陳認為這種質詢是在作秀，明明是市府報告不詳盡在先，議員提出新事證卻被說作秀，實在無法接受。

議員簡舒培接著說，柯文哲嗆議員作秀、羞辱公務員，但對方放任公務員上班時間用PTT帶風向，豈不羞辱台北市民和議員嗎？倘若議員不質詢民眾將究責議員，她也要求應該資訊局報告退回重新調查，應針對發文內容一一調查是否造謠。

議員王閔生質疑，網軍案已延燒2周，柯說不會禁止公務員上網，但至今市府仍未詳盡調查，報告內容避重就輕。苗博雅也酸，按柯文哲說法，議員以後質詢公務員都要客客氣氣，否則市長就會率民眾黨人員批評議員「訕笑羞辱」公務員。

對此，議長陳錦祥表示，針對市府公務員上班時間違反《公務人員服務法》，會請市府到會報告備詢，大會會議也都公開，議員與市府官員的答詢都受公評、檢驗，請市府針對公務員在PTT上的發言重新調查，下周三前送到議會。