屏東科技大學野生動物收容中心接手收容19隻雛鳥協助後續照顧，目前將進入「餵食車輪戰」階段。（屏科大提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東科技大學野生動物收容中心接手收容19隻雛鳥協助後續照顧，目前將進入「餵食車輪戰」階段。（屏科大提供／謝佳潾屏東傳真）

近日台東體育館改善工程導致200餘隻小雨燕流離失所一事，鬧得沸沸揚揚，雖野灣野生動物保育協會接手安置雛鳥，但人力無法負荷，為此，屏東科技大學也接手收容19隻雛鳥協助後續照顧，目前將進入「餵食車輪戰」階段。

屏科大野生動物收容中心的獸醫師初步判定，收容的雛鳥大多有虛弱、脫水與消瘦的情形，目前安置在中心大型檢疫中心內，接下來將開啟「餵食車輪戰」，這是項考驗照顧養員耐心、體力與技巧的浩大工程。

兩爬組照養員小組長朱宏偉表示，雛鳥1天需要5至6次的餵食，加上牠們肚子餓是刻不容緩的事情，所以目前的人力配置先由中心獸醫組與兩爬組合作照料，每2小時輪班一次餵食及、觀察及清潔，盼能將折損率降至最低。

朱宏偉說，目前小雨燕的主要食物以食蟲性鳥類飼料、麵包蟲為主，後續可能會再補充一些野外小蟲作為補給，而因每次照顧都有一定要花的時間成本，所以未來有可能與屏科大鳥類生態研究室合作就近照料，希望分散風險，讓小雨燕有更好的條件健康成長，並重回大自然的懷抱。

他開心道，這次收容的19隻雛鳥，雖多為身弱體虛，但有隻雛鳥的健康狀況及食慾都很正常，甚至已經可以直接進行「練飛階段」，如果過程順利，再過一陣子就能訓練牠並評估後續野放。

屏科大指出，台東縣府雖已及時止血、並尋求相關團體安置小雨燕，但過程還是造成不少個體折損，且後續照顧及收容部分也是一大問題，如野灣野生動物保育協會一下子收容144隻雛鳥，人力根本無法負荷，所以開始分送各處野生動物單位，屏科大很開心能為這群小雨燕盡份心力。