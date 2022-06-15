聚陽（1477）15日召開股東會；董事長周理平指出，前三季成長底定。受通膨、升息影響，第四季則是挑戰多、機會也多。但，全年會是「快樂又挑戰的一年」。今年營運一定好過去年。

聚陽累計今年1～5月合併營收126.84億元，年成長18.29％。

周理平指出，第三季會是今年營運的高峰。至於第四季，受通膨、物流遞延影響，部分客戶獲利下降、庫存水位偏高，客戶下單模式改變，從長單轉為短單，考驗生產商快速反映能力。

聚陽分析，美洲地區客戶營運受通膨等因素挑戰，因客戶屬性與狀況不同，部分客戶有的是成長、部分客戶則會減少。占聚陽營收20％的非美洲地區客戶，仍維持強勁動能。

周理平指出，具有快速應變能力，能因應客戶短單的需求，正是聚陽的強項。第4季對聚陽來說，雖然有挑戰，但也充滿機會。

全球疫情改變品牌客戶下單模式，也讓供應鏈重組；周理平指出，聚陽的印尼產區也成為客戶分散風險下的訂單轉移重心，聚陽更順勢啟動了印尼新廠規劃，印尼除成為產能的重點擴充產區，並將同步升級廠房和引進自動化機台，做為未來高值訂單的生產基地。

此外，周理平表示，聚陽也將眼光望向中南美洲等地，不排除藉由策略合作進行新產區的開發與設立。

在疫情威脅逐漸減緩之下，周理平指出，聚陽觀察到防疫商品和家居服的買氣降溫，取而代之的是，回歸正常社交生活所創造的外出服飾需求升溫，而戶外機能和流行潮牌服飾將再次成為消費者的採購標的。

周理平強調，聚陽最具競爭力的特色之一，就是與客戶從產品設計階段就展開合作，隨時掌握終端的最新流行趨勢，這次也將產品結構升級，從過往的基本款式，提升為更能吸引消費者的潮牌和運動服飾。與此同時，聚陽也注意到客戶在多變環境下將會有急單和短單的快速補貨需求，聚陽將會爭取這些額外商機，推升整體營運表現。