101年彰化某高三學長劉姓男子與高一學妹偷嚐禁果2次，被學妹爸爸發現後提告，劉男父母與學妹爸爸以25萬元達成和解，豈料，10年後學妹又出面提告劉男，其原因竟是「未與她和解」，一審法官判劉男對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，有期徒刑6月，劉男不服上訴，二審駁回上訴，改判劉男緩刑2年，法治教育3場。

依據判決書記載，一名劉姓男子在101年11月就讀高三，認識同校就讀高一學妹交往，2人於101年12月及102年4月間在彰化住處經學妹同意後，發生性關係2次，事後被學妹爸爸發現後提告，劉男父母便和學妹父親以25萬元和解。

10年後，該學妹於去年又再提告劉男，彰化地方法院認為，雖然劉男於101年間與學妹爸爸以25萬元和解，但未與學妹本人達成和解，審酌學妹當時為14歲以上未滿16歲少女，劉男利用學妹涉世未深，對性行為尚未有健全認知，而對學妹為性交行為，且未與學妹和解，未獲得原諒；法官判以對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，共2罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑6月。

劉男不服一審法院判決結果提起上訴，二審法院審理，劉男在今年1月上旬向學妹以30萬元達成和解，審酌劉男坦承犯行，並且已經向學妹和解，足已對劉男警惕，進無再犯之虞，有期徒刑6月暫不執行為適當，但給予緩刑2年，以啟自新，緩刑期間須接受法治教育3場，緩刑期間保護管束。