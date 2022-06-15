半導體產業景氣近來雜音頻傳，全球2大廠對未來看法不同調，台積電樂觀看待，預期今年營收達30%成長；反觀美巨頭英特爾示警，經濟疲軟將衝擊需求，對晶片業前景保守。周三（15日）台積電股價下跌4元，收在509元，明日台積電除息2.75元，能否秒填息，備受外界關注。財信傳媒董事長謝金河表示，半導體業「告別雞犬升天，走向優勝劣敗」，市場傳出台積電獨吞超微5奈米新大單、代工價又喊漲、客戶增量投片要加價等消息，對於神山除息秀增加一份助力。

謝金河在臉書發文指出，台灣上市櫃公司5月公告營收3.47兆，月增3.9%、年增9.1%，寫下史上最旺五月紀錄，其中創新高家數101家，除了生技業，還是以電子業居多，當中又以半導體族群占比最高，包括台積電、聯電、世界先進、力積電等四大晶圓代工廠同創新高，在英特爾公開示警半導體雜音變多之際，備受矚目。

他認為，半導體產業告別雞犬升天，走向優勝劣敗。台積電五月營收1857.05億，月增7.6%、年增65.3%，第二季財測有望挑戰超標，連七季改寫新高，雖然外在環境變動衝擊消費性電子產品終端銷售動能，但包括車用晶片、工業自動化及高效能運算（HPC）等需求增強，足以讓台積電產能利用率滿載。

與此同時，台積電董事長劉德音近日罕見的投書美國《財富》（Fortune）雜誌，樂觀看待半導體產業前景，提及未來50年虛擬／擴增實境（VR／AR）將成為世界互動的方式，而要達到現今手機的普及程度，VR／AR裝置必須改善逾百倍。這只能藉由持續提升半導體技術才能實現，並強調，未來數十年將是半導體產業的黃金時代。

謝金河表示，市場傳出台積電獨吞超微5奈米新大單、代工價又喊漲，以及客戶增量投片要加價等消息。對於將在明天（16日）除息2.75元的台積電股價來說，應該是增加一份助力。