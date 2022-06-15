疫情衝擊國內中小企業 蔡英文：協助產業穩定金流度過考驗 。(總統府提供)

疫情衝擊國內中小企業，蔡英文總統今天表示，針對這一波受疫情影響的中小企業，政府把紓困振興貸款的期限，延長到今年年底，並提供貸款的利息補貼，協助產業穩定金流，一起度過疫情的考驗。未來，政府會繼續支持中小企業，當大家強而有力的後盾。

蔡英文總統今天下午由勞動部次長王安邦、立委周春米等人陪同出席「中小企業總會50周年會員大會暨磐石關懷獎章頒獎典禮」，為「國家磐石關懷獎章」得獎人佩掛獎章，並頒發獎狀。

她致詞時特別謝謝全國中小企業總會，多年來，秉持著用心服務的精神，協助政府和中小企業之間的溝通合作，也配合政府推動各項政策。尤其在疫情期間，因為有中小企業和政府一起打拚，臺灣經濟才能穩健成長。

她說，到今年5月，我們的出口已經連續23個月正成長。這樣的成果，我們一定要延續下去。面對後疫情時代，國際市場的變化，以及供應鏈的快速重組，政府會持續推動「六大核心戰略產業」、「中小企業加速投資行動方案」，積極協助中小企業的轉型升級。

針對這一波受疫情影響的中小企業，蔡英文指出，政府也把紓困振興貸款的期限，延長到今年年底，並且提供貸款的利息補貼，協助產業穩定金流，一起度過疫情。未來，政府會繼續支持中小企業，當大家強而有力的後盾。我們也要凝聚社會各界的力量，一起來給中小企業最大的支持。

今天的大會，頒發第14屆國家磐石關懷獎章，她除了恭喜大家獲得表揚，也要感謝大家的長期投入，讓中小企業能夠更加茁壯。也請所有中小企業領袖，繼續與政府攜手合作、共同打拚，一起創造出更繁榮、更美好的臺灣。