高雄市長選舉，國民黨人選仍未定，近日被點名參戰的國民黨智庫執行長柯志恩曾表示，黨中央會把她和孫文學校總校長張亞中、立委陳玉珍及在地人選等7人放在民調。根據今天媒體曝光的國民黨黨內高雄市長人選民調，柯志恩排名第一。

針對高雄市長選舉，根據《鏡周刊》報導，國民黨中央委託民調機構在6月11日至13日進行黨內民調，共有7人選放在民調中，結果以柯志恩排名第一，高市議員陳麗娜第二，其他依序為陳玉珍、高市議員黃紹庭、張亞中，國民黨中央委員孫建萍及高市前民政局長曹桓榮居末。

柯志恩日前曾表示，若黨中央做一個全面、公正的民調，能夠反映高雄人的看法，說服有意參選者與被點名者，若屆時民調勝出的是她，「那我認了」。

至於張亞中，他從3月起積極布局高雄市長選舉，街頭也懸掛歡迎張亞中選高雄市長的紅布條，雖然民調結果不如預期，16日仍將舉辦「高雄企業界歡迎張亞中校長參選高雄市長」活動。張亞中多次表示，不會主動宣布參選，但國民黨如果願意徵召他，他絕不畏戰。

而未在7人民調名單內的前衛生署長楊志良曾表示，自認比高雄市長陳其邁能幹很多，更表示只要國民黨有需要，他願承擔，可以來場「老師與學生的PK」；並強調高雄地方上已經有支持他的團隊，連競選經費都已經準備好，還找了一間不錯的透天房子，可以做為競選的辦公處所。