桃機恢復轉機作業後首名轉機旅客於15日下午抵達桃園機場，旅客依規定進行手部清消及體溫量測，並在身上明顯處貼上識別貼紙，隨後由航空公司地勤人員的引導下，前往轉機安檢，再步行至轉機候機室等候。（陳麒全攝）

桃機恢復轉機作業後首名轉機旅客於15日下午抵達桃園機場，旅客依規定進行手部清消及體溫量測，並在身上明顯處貼上識別貼紙，隨後由航空公司地勤人員的引導下，前往轉機安檢，再步行至轉機候機室等候。（陳麒全攝）

桃機恢復轉機作業後首名轉機旅客於15日下午抵達桃園機場，旅客依規定進行手部清消及體溫量測，並在身上明顯處貼上識別貼紙，隨後由航空公司地勤人員的引導下，前往轉機安檢，再步行至轉機候機室等候。（陳麒全攝）

轉機旅客在航空公司的引導下進行轉機安檢。（桃機公司提供／陳祐誠傳真）

桃園國際機場15日零時起恢復旅客轉機作業，根據機場公司旅客預報資料顯示，首日共有4名旅客來台轉機。第一位首日轉機旅客於下午搭乘長榮航空BR272班機14時55分抵達桃園機場，預計晚間轉機前往舊金山。旅客在前往轉機候機室途中，看到大批媒體前來採訪，向地勤人員表示能成為台灣恢復轉機後的首名旅客，感到十分幸運。

為落實防疫政策，轉機旅客下機後，依規定進行手部清消及體溫量測，並在身上明顯處貼上識別貼紙，隨後由航空公司地勤人員的引導下，前往轉機安檢，再步行至轉機候機室等候。因應旅客購物及餐飲需求，免稅商店業者於候機室內設置QR Code提供旅客線上選購，盡量避免轉機旅客與其他人員接觸。

機場公司總經理但昭璧表示，為確保轉機作業順暢，桃機公司透過與航聯會、航空公司、航警局、疾管署、台北關及免稅店業者等駐站單位的密切合作，迅速完成動線、人力與清消等規劃與配置。隨著各國疫苗覆蓋率的提升及檢疫政策的調整，國際間旅行逐漸重啟。機場公司將在中央流行疫情指揮中心與交通部的指示下，與航空公司、免稅店業者及CIQS等政府單位持續密切合作，以提供國人及國際旅客便利的空運服務，振興航空相關產業。

根據機場公司旅客資料顯示，恢復轉機作業首日有4名轉機旅客，分別搭乘長榮航空BR272（1名）、BR392（1名）與BR226（2名）班機抵台，將從晚間19時40分起陸續轉機前往舊金山與溫哥華等地。隨著轉機措施為各航空公司知悉，轉機旅客可望日漸增多。