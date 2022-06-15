近期因工料雙漲及疫情嚴峻影響，使得許多危險老舊建築之重建案進度趨緩，但華南金融集團旗下華南金AMC的第一件危老重建案「華穗」仍突破重圍熱銷，並於6月15日舉行開工動土典禮，由華南金AMC、地主、上圓聯合建築師事務所、中華建經、春越營造、甲桂林廣告等共同參與。

「華穗」座落於台北市萬華區大理街規劃為地上 13 層、地下 3 層的住宅大樓，預計2025年完工。基地上原為屋齡逾50 年的老舊建物，主透過華南金融集團旗下「都更危老華南隊」一條龍服務，與華南金 AMC 合作進行危老重建申請。

期間華南金AMC充分展現高效率的重建籌備進度，於2020年10月取得危老重建計畫核准，並於2021年10月取得建照後，隨即採預售形式公開銷售，創下九成以上的銷售佳績，深獲市場肯定。

華南金 AMC目前除了在台北市大安區、新北市新店區等精華地區之外，尚有數個危險老舊建築的重建案件進行，並持續輔導地主重建，以實際行動力挺政府推動都更危老重建政策。

此外，華南金AMC遵照母公司華南金控對於環境永續發展的積極負責態度，並將企業ESG實踐在每一個建築細節，「華穗」除採用日本住友制震壁降低地震搖晃的不適感，並申請銀級綠建築與銀級智慧建築雙標章，落實「隔熱節能」、「減廢回收」、「生態永續」與「智慧建築」，以達到永續發展目標。