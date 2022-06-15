林口警友會辦事處為感謝警察辛勞，特別在今（15）日警察節，由辦事處主任盧珍真率同辦事處夥伴，親臨林口警分局慶祝警察節並頒發警察節禮金、員警生日禮金、業務評核得獎、績優員警獎金、破案獎勵金等，表揚今年以來表現績優的員警，用最具體的行動，鼓舞員警的士氣。席間，警察局長黃宗仁也風塵僕僕親臨會場，向所有同仁祝賀警察節快樂，也謝謝林口辦事處的精心安排與對員警的付出與支持。

林口警友會辦事處為感謝警察辛勞，由辦事處主任盧珍真率同辦事處夥伴，親臨林口警分局慶祝警察節並頒發獎金鼓勵績優員警，局長黃宗仁也親自到場感謝並祝賀員警警察節快樂。(林口分局提供)

辦事處主任盧珍真表示，這一年來看到疫情持續擴散，員警們仍然奮不顧身，落實各項防疫工作，也看到員警因此接續有確診情事，著實讓人動容、揪心肝，因此號召辦事處的夥伴全力支援分局各項防疫物資，讓員警在最安全的防護下，心無旁騖執行防疫、治安與交通的重點工作，希望在這特別的一天，祝福分局所有同仁警察節快樂。

林口警友會辦事處為感謝警察辛勞，由辦事處主任盧珍真率同辦事處夥伴，親臨林口警分局慶祝警察節並頒發獎金鼓勵績優員警。(林口分局提供)

林口警友會辦事處為感謝警察辛勞，由辦事處主任盧珍真率同辦事處夥伴，親臨林口警分局慶祝警察節並頒發獎金鼓勵績優員警。(林口分局提供)

局長黃宗仁表示「五力齊發」的核心價值，就是希望透過守望相助、義警、民防、警友與志工等協勤組織與夥伴，將新北警各項警政資訊做最大化的傳遞，建構網路世界最堅實傳播網，形塑「雲端社區警政」治安防護網。

林口警友會辦事處為感謝警察辛勞，由辦事處主任盧珍真率同辦事處夥伴，親臨林口警分局慶祝警察節並頒發獎金鼓勵績優員警。(林口分局提供)

另也提及「三大國難」、「六大奇案」，新北警身負重任，除了要剷除有形的各類犯罪行為，更要掃蕩無形的新冠病毒，以「精準疫調」掌握病毒的行蹤， 發揮強韌的團隊戰力，完成不可能的任務，對新北疫情的穩定，付出心力，讓人敬佩，日以繼夜的奉獻與犧牲，涓滴匯流而成的非凡成就，讓今年的警察節更具歷史性的意義，最後也祝大家警察節快樂！

林口警分局長陳忠龍表示，林口警友辦事處及顧問團是分局最堅實的後盾，尤其在疫情最艱難的時刻，挺身支援各項防疫物資，讓員警在執行各項防疫工作時，能無後顧之憂的全力以赴，而在幾天前的端午節更致贈員警飽滿厚實的精緻肉粽，讓員警在濃郁節氣的氣氛下，能一解思鄉之情。凡此具體的事蹟實在不可勝數，不一而足。尤其今年警察節也是疫情嚴峻期間，員警持續堅守崗位，全力做好各項防疫工作，因此也特別感謝警友辦事處主任盧珍真與警友夥伴們對於分局的細心關懷與堅實的支援，讓員警能全心投入治安、交通、防疫與各項為民服務工作。