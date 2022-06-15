嘉義市長黃敏惠（左四）為嘉北國小地下停車場動土。（廖素慧攝）

嘉義市嘉北國小地下停車場15日動工，經費3.51億元，將有218個停車位，施工期約2年，預定2024年8月完工，市府向中央爭取到3座前瞻經費地下停車場建案，這是首件開工的建案。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉北國小上下學交通壅塞，周邊商圈發展快速，向來有停車問題，這幾年學校在操場開設「得來速」通道方便家長接送孩子，但畢竟不是長久之計，市府向中央爭取前瞻經費興建地下停車場就要解決停車問題。

黃敏惠表示，嘉北國小地下停車場由校友沈庭增建築師設計，完工後的地下停車場通風、明亮、智慧化，地下停車場也設計有「得來速」車道接送孩子，不會淋雨、曬太陽，為全國首創，還有更重視自然採光、通風，再者是導入智慧停車管理系統設備。

沈庭增指出，地下停車場設計拉高約120公分，與校舍等高，學生通行更順暢，地下1樓「得來速」通道的出入口是半戶外式，而在嘉北街、嘉南街各有2個大天井採光，整個停車場就是光線明亮、通風佳。

嘉北新校長侯怡如指出，目前試辦上下學家長開車接送孩子時單向通行，有7、8成家長配合，學校會持續宣導，若可行則施工期間繼續辦理，希望讓保持社區及學校周邊道路的交通能順暢。

市府交通處表示，嘉北國小地下停車場經費由2.99億追加至3.51億，建造2層，工期750日曆天，預定2024年8月完工，有218席汽車停車位，將委外營運，依本市公有停車場收費標準。

市府交通處表示，中央前瞻經費補助嘉北國小、崇文國及義昌公園等3座地下停車場，崇文近期重新辦理招標，義昌公園已決標正在議約中。