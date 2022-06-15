要求口罩戴好 2男捷運車廂內大打出手

昨（14）日上午捷運板南線車廂內2名男子因口罩配戴不當問題爭吵，進而演變成肢體衝突，口罩沒戴好的男子被打到鼻梁骨折，憤而控告對方傷害，警方受理後全案依法偵辦。

昨天上午6時許49歲簡姓男子與62歲羅姓男子同乘捷運板南線，車行至龍山寺站往江子翠站之間，羅男見簡男把口罩褪到下巴，便告誡簡男把口罩戴好，簡男疑不滿羅男口氣不佳，雙方發生口角爭執，羅男按捺不住情緒，出手毆打對方。

兩人在車廂內大打出手，旁人見狀遂向警方報案，由於當時車廂內只有零星乘客，並未引起太大驚擾。新北市海山警分局獲報後派員趕至江子翠站，現場2人表示暫不提告，員警遂抄登資料後協助簡男就醫，讓羅男自行離開，

簡男經檢傷有頭部挫傷、鼻骨骨折及右手挫傷等傷勢，決定向羅男提出傷害告訴，持驗傷單至派出所提告。警方通知羅男到案，羅男坦承因一時情緒失控，憤而出手毆打簡男，雖然簡男也有動手，但他不願提告。偵訊後，全案依傷害罪嫌移送新北檢偵辦。