俗話說「婚姻是愛情的墳墓」，情侶談感情時很甜蜜，但結婚後全變了樣，有些人還可能變成伴侶的保母，幫忙照顧起居與家務。近日《搜狐網》分享生肖蛇、馬及牛的女性，會為了愛付出一切，但有時其實無法獲得相對應的回報，導致她們在婚姻裡並不快樂。

1.生肖蛇

屬蛇女個性很幽默，而且非常有抱負理想，工作上也相當上進，很願意為自己喜歡的人付出，但卻也因為願意犧牲自我的性格，導致她們結婚後，經常把生活重心放在丈夫身上，一直依附在伴侶身上，導致對方覺得自己自由受限制，兩人甚至因此演變成爭執，讓屬馬女有苦說不說，婚後生活並不幸福，最終還可能面臨離婚。

2.生肖馬

屬馬女心腸好，結婚前受到父母寵愛，但結婚後卻並不幸福，在婚姻裡，她們最想得到丈夫的理解，因此平時非常努力又上進，就是希望丈夫能多看她們一眼，但屬馬女的個性很單純，因此容易遇到渣男，一股腦的投入愛情裡不斷付出，婚後才看清事實，但就算心有不甘，她們仍會繼續經營婚姻，不放棄。

3.生肖牛

屬牛女個性淳樸，非常懂得照顧人，習慣把委屈往肚裡吞，不想讓人擔心，結婚前她們被父母捧在手中，不過婚後，她們會為了愛付出一切，一肩扛下所有責任，就像伴侶的保母一樣，當她們受到委屈時，其實也希望獲得丈夫的理解與幫助，但有時對方卻完全不懂，不過屬牛女忍耐也是有限度的，若發現在婚姻裡不快樂，她們最終會選擇離開。