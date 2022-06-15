民進黨籍高雄市長陳其邁將競選連任，國民黨高雄市長人選遲未出爐。今（15日）中廣董事長趙少康表示，有意代表國民黨參選高雄市長的人才輩出，有前衛生署長楊志良、孫文學校總校長張亞中、國民黨智庫執行長柯志恩及立委陳玉珍等人，這幾位都是學經歷俱佳的優秀人才，「國民黨應盡快辦一場公正的初選」，才能推出最適合的人選。

趙少康今日在臉書表示「競逐高雄英雄輩出，民調解僵局」，他分析，楊志良在高醫大任教多年，在地情感深厚，曾經擔任台大公衛所所長，陳其邁是台大公衛所學生，兩人具有師生關係，趙少康期待，「對於這場選戰，如果能來一場『克拉瑪對克拉瑪』的對決也很不錯」。

趙少康也分析，張亞中是訴諸黨魂為號召，擁有不少核心支持者；柯志恩的形象清新、民調表現不差，過去擔任立委，在教育界跟媒體界的成就也有目共睹，都是很不錯的人選。趙少康說，高雄市長選戰，國民黨由誰出馬，從原本的乏人問津，到現在人才輩出，各個都是一時之選。

因此趙少康最後強調，「建議國民黨應該盡快辦一場公正的初選，來場君子之爭」，讓黨員及市民做主，這樣才能推出最適合的人選。