中國大陸日前以藥物殘留為由，公告全面暫停台灣石斑魚輸入，漁業署表示，漁業署與地方政府對受通報的2艘活魚運搬漁船於系統登載其3場來源養殖場追查，3場養殖戶均表示並無供貨，抽驗結果未查有違法使用藥物情事。

漁業署表示，6月10日中國大陸海關總署通報台灣輸大陸石斑魚檢出(還原性)結晶紫一事，為釐清業者是否違法使用藥物及確保國人食用安全，漁業署與地方政府對受通報的2艘活魚運搬漁船於系統登載其3場來源養殖場追查，3場養殖戶均表示並無供貨；其中1場養殖戶為釐清原因採檢送驗(還原)孔雀綠、(還原性)結晶紫、四環黴素(土黴素)等動物用藥品，抽驗結果未查有違法使用藥物情事。

漁業署指出，已持續與地方政府就可能其他來源養殖場持續追蹤調查，現正與地方政府追查該2船同航次11場養殖場魚貨來源，並採取貨源移動管制及採樣送驗，以及檢視供應鏈各環節，以釐清本案情，並將儘速對外說明；倘查案內活魚運搬漁船及養殖場有違反相關規定，將依法裁處。

漁業署強調，石斑魚為我國極為重要的養殖產業，漁業署與國內相關養殖業者都非常重視生產石斑魚的品質，近年來與防檢局、地方政府共同攜手，致力於正確用藥宣導、未上市產地監測等，又漁業署對於放養量申報係運用高科技航拍輔以衛星影像，2021年申查報超過91％，均納入市售抽驗藥檢母數納管，使近年來市場上石斑魚已鮮少檢出用藥不合格情事，對於本案將持續調查，釐清可能問題環節所在。