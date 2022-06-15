鵜鶘前鋒「爆鞋哥」錫安威廉森（Zion Williamson）期待拿到新人頂薪續約，同時他的傷病紀錄和體重問題成為最大阻礙。退役球星卡特（Vince Carter）在ESPN節目分析，以現況而言他不認為鵜鶘該給錫安威廉森頂薪，但是鵜鶘可用類似激勵獎金的方式來降低風險。

卡特說：「他能否保持健康？他是否能控制體重？這對於一位體能型的球員來說非常重要。我贊成JJ的意見，可以在合約設下保險。當他健康的時候，他值得頂薪，但就我們現在所見的，這是很大膽的假設。」

JJ瑞迪克（J.J. Redick）提到他以前的隊友恩比德（Joel Embiid）簽過類似的合約，七六人在2017年給予恩比德新人最大續約5年1.48億美元，但是包含著「受傷太多就提前終止合約」的球團保護條款。內容指定恩比德如果因為腳傷或背部舊傷導致單季缺陣超過25場、或是單季上場少於1650分鐘，就會觸發保護條款，身體其他部分受傷則不在此限。

湖人前鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis）當初有機會尋求超級合約，他提前以5年1.9億美元的較低價格重簽，也是擔心自己在合約年受傷。果然戴維斯近兩季只打了76場例行賽，威廉森則是加入NBA至今3個球季只打85場比賽。威廉森今夏的最大續約價碼是25%團薪上限，相當於5年1.86億美元（新台幣55億），新球季入選聯盟前三隊還能再往上加。