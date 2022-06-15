一名35歲女老師，三個月前感染新冠肺炎痊癒後，每天都很疲倦，爬樓梯較吃力，感覺胸悶，授課還必須用麥克風才能讓學生聽懂，日前至中國醫藥大學附設醫院中醫部求診，醫師評估就是長新冠後遺症，建議服用中藥調理與食療一個月後，女老師恢復以往的活力，上課也不用靠麥克風發聲。

中國醫藥大學附設醫院中醫部醫師賴香君指出，隨國內自新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發大流行以來，截至6月中為止本土個案已累計超過270萬例，近月更有很多確診者在痊癒後出現疲倦、呼吸困難、胸悶、記憶力下降、失眠等症狀，就是所謂的長新冠症狀。

該名女教師三個月前感染新冠肺炎痊癒後，每天都很疲倦，她形容確診高燒也沒那麼累，且爬樓梯較吃力，會感覺胸悶，授課時原本不用麥克風，染疫後卻中氣不足，需借助麥克風發聲，尋求中醫治療，賴香君估屬於肺氣不足，採中藥調理與食療兼顧，一個月後她也恢復以往的「肺活量」。

賴香君說，多數新冠肺炎感染者在2～4週內可脫離急性期，但約有30～60％的人仍具有持續症狀，其中大約有20～30％的症狀甚至比疾病早期更明顯，或在焦慮壓力下有疲倦、呼吸困難、胸悶、記憶力下降、失眠等困擾，若上述症狀持續存在2個月以上，那就可能屬於長新冠症候群患者。

她呼籲，民眾染疫痊癒後若出現類似症狀，不必等兩個月，就應找中醫師協助透過中藥調理或食療調養身體，可助於緩解長新冠後遺症，讓生活品質回歸正常。