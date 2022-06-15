早期以歌手、演員與主持人而知名，而後跨界到心理學，成為心靈講師，也是《魅麗雜誌》發行人、作家、攝影家，2020年更取得暨南大學法學博士的賴佩霞。6月13日在佛光山惠中寺未來與希望講座中，以「轉念，讓心靈自在」為題，分享轉念的意義，並帶領聽眾練習如何透過轉念，找回心靈的自由。

賴佩霞表示，在單親家庭成長的她，希望透過學習，找到更好的方式教育下一代，因此投入心理諮商，而後得以放下對父親的埋怨，及與母親的對立，然而幾年後她發現自己經常躲在道理背後，學術理論無法拉近她與人之間的關係，她希望跟別人相處時是快樂的。於是她投入靜心練習，並以轉念作為修行路上的功法。靜心，能看得見自己的起心動念；轉念，可以幫助我們看清楚事情的真相。賴佩霞說「轉念」是她修行的道路上，非常大的突破。轉念不是把壞的往好處想，而是看清楚事實真相。

佛光山中區總住持覺居法師（左）致贈講座紀念光碟予講師賴佩霞（右）。(圖/佛光山惠中寺提供)

關於轉念，賴佩霞提醒大眾要成為全腦的人。長期以來的教育傾向左腦的開發，卻忽略自己有一個注重當下、輕鬆自在、幽默、感動、溫暖、具藝術家氣質的右腦。她實際引導大眾作轉念作業，遇到憤怒不解的事，先問問自己：「真的嗎？你能確定這是真的嗎？當你有這個念頭的時候，你如何反應？當你沒有那個念頭，你是什麼樣的人？」

賴佩霞進一步指出，痛苦只是一層薄薄的思想，內心夠「定」，就可以察覺到自己的「動」。當你相信妄念時，冷漠、傷心、困惑、沮喪、懊惱等負面情緒就緊接而來。當你執著於「他怎麼可以那樣？他不可以這樣對我！」這就是痛苦的開始。能靜下心來，就能接受每個人都有自己的理由，或許我沒有達到他的期待，又或者他找不到其他的方式。能清楚看到念頭的虛妄，就能有寬容、感恩、信任等健康的正面心態。

佛光山中區總住持覺居法師（左）賴佩霞（右）於「未來與希望」講座主視覺看板前合影。(圖/佛光山惠中寺提供)

做完上述的轉念作業，將情況套用到自己身上，做反轉思考，誠實面對自己，與自己對話，可以協助我們打開僵化的腦袋，養成另一種思惟模式。妄想妄念，與當事人無關，只在於自己的念頭。要看清楚事情如何困擾我們，是我們的念頭，而不是哪個人或哪件事。不被自己不符合人性的妄念困住，就能輕鬆自在的去面對世界。沒有妄念才是最適合的生活方式，要接受事實的真相，而不是自己的想像。

「把平靜帶給週邊的人是最大的慈悲」，賴佩霞表示，每個人對自己都有期許，而所面臨的種種困境，其實都是在幫助自己成為更好的人，改變別人很困難，可以做的事情是改變自己，靜心轉念可以帶來很大的力量，值得我們一輩子練習，使自己成為自己大腦的主人，也進化成2.0版的自己。