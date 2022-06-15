衛星照片顯示，伊朗正在備新的火箭發射，火箭已經豎立在沙漠發射台上，發射時間必然在近期。

美聯社報導，民間衛星圖片公司Maxar Technologies顯示，伊朗塞姆南省的伊瑪目霍梅尼太空港(Imam Khomeini Spaceport)有1支火箭正在蓄勢待發，不過伊朗官方沒有對此說明，在聯合國的伊朗代表團也沒有表示。

不過，伊朗國營IRNA通訊社在5月份報導，伊朗計畫在 2023年3月前，準備發射7顆自製衛星，而且國防部官員也曾表示，伊朗正在測試其新的固體-燃料配方，據說新的運載火箭名為祖利亞納(Zuljanah)，名字源自伊斯蘭先知穆罕默德 的一隻吃苦耐勞的駱駝。

目前並不確定發射時間，但火箭已在發射場，通常意味著發射時間已經很接近了。

美國對此感到緊張，五角大樓發言人、美國陸軍少校羅布•洛德威克（Rob Lodewick）表示，美國軍方將繼續密切關注伊朗的太空發射技術，以及太空火箭與伊朗彈道飛彈計劃的關連性。

伊朗在2020 年 4 月，首次成功將1顆衛星送入軌道，算是掌握了進入太空的能力；今年3月，伊朗再一次成功發射了另一顆衛星。