民進黨立委楊曜。（劉宗龍攝）

卓冠廷。(陳世宗攝)

對於民進黨會派誰選新北市長？林佳龍的子弟兵、打算參選新北市議員的卓冠廷認為，屏東縣長潘孟安以及基隆市長林右昌都是合適人選。不過，此番話卻遭同黨立委楊曜砲轟，「林佳龍要的就搶，林佳龍不要的，就塞給政敵。這樣不好啦！」

和林佳龍同屬正國會的前台中市政府新聞局長卓冠廷今（15）日在臉書表示，即將任滿且執政有口碑的屏東縣長潘孟安以及基隆市長林右昌，都是戰力值跟經驗值兼具的新北市長合適的提名人選。

卓冠廷分析，因為潘縣長是五星縣長，執政屏東不只讓基層有感，也讓網路上年輕人跟著愛上屏東。林右昌市長執政基隆，努力打拚讓基隆煥然一新，執政滿意度七年來成長將近一倍。兩位首長有優秀的執政力，有幹勁，懂政策，也有號召力與行動力，供大家討論。

不過，此舉卻引起同黨的立委楊曜不滿，直言施政成績五星級的縣長參選新北，連任失敗的林佳龍搶攻首都，民進黨擺明放棄台北市了嗎？

楊曜表示，「林佳龍要的，就搶；林佳龍不要的，就塞給政敵。這樣不好啦！」楊曜還希望卓冠廷好好選他的市議員，不要再替林佳龍製造敵人，反對他的人已經夠多了！最後預祝 卓冠廷高票當選！