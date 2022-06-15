大學個人申請15日放榜，高雄中學、高雄女中表現亮眼，雄女總計有359人上榜，而雄中更是有399人上榜，且率取國立大學共有342人，約佔86％，另外，雄中身心障礙特殊生以及清寒學生有9人錄取頂尖大學科系，表現令人激賞。

高雄中學指出，此次透過大學申請入學管道升學的學生總計有399人上榜，錄取國立大學342人，約佔86％，其中包含台大53人、清大39人、陽明交大38人、成大73人、政大13人，台灣師大16人。其中醫學系共錄取32人，另外錄取台清交成大各相關電機系及資工系學生合計34人。

雄中表示，校方對身心障礙特殊生以及清寒學生均提供輔導及輔助，學生也克服困境、奮發向上，分別計有身心障礙特殊生5人及清寒學生4人錄取頂尖大學科系。另外，音樂班學生到目前為止已經錄取新加坡楊秀桃音樂學院3人、台灣師範大學音樂系2人、高雄師範大學音樂系3人、台北市立大學音樂系1人、清華大學音樂系2人、中山音樂系2人。

高雄女中表示，今年大學申請入學錄取人數共359位，佔總人數47.49％。其中醫學系21人佔最多數，其次電機和資工系有20人、法律系18名。台大、清大、陽明交大、成大和政大有136人，佔上榜人數的38％。