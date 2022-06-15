今年邁入第5屆的菊島澎湖跨海馬拉松即將於11月6日熱鬧登場，並以渡假風格、美食盛典、創意發想、綠色環保、「風」狂派對等跑旅賽事活力呈現，活動內容亮點十足，並整合澎湖最美麗海灣賽道、創意啦啦隊、特色美食補給站、融入當地社區風情及音樂派對等系列活動，來型塑海島的運動旅跑意象與浪漫氛圍。

隨著全台新冠肺炎防疫逐步解禁，政府陸續祭出國民旅遊相關振興方案，待疫情趨緩後鼓勵民眾出遊消費，其中位處離島的澎湖以獨特的觀光自然資源及豐厚人文歷史著稱，因此成為後疫情時代國內旅遊首選地之一，澎管處表示，「2022菊島澎湖跨海馬拉松」不只透過賽事深度體驗當地獨特地景及人文風情，還設有許多澎湖在地美食打造的「特色美食補給站」，包含產地新鮮直送的大龍蝦、花枝丸、小管、土魠魚、丁香、龍虎石斑海鮮粥、黑糖糕、冬瓜糕、仙人掌汁等澎湖豐富美食讓跑者捨不得完賽。

而賽道沿線的加油團更是將澎湖居民滿滿的熱情傳遞給每個跑者，當地強勁東北季風也有別於其它路跑，進一步增添了跑者的挑戰度，今年更呼應菊島馬特色口號「誰與爭『風』」，特別邀請澎湖風箏協會於活動路線及終點會場施放多種特殊風箏，為跑者加油打氣，作為賽事另一個亮點，讓跑者體驗不同的旅跑活潑氛圍。

2022菊島澎湖跨海馬拉松獲IAAF/AIMS 國際專業賽道認證，是全台唯一具備跨海及跳島行程的度假型跑旅賽事，賽道特色為「AB 點」不折返、不繞圈、沿途美景不重複之經典馬拉松賽事，賽道路線融合澎湖離島的特有元素，在主要路線上會行經澎湖眾多的著名景點，有漁翁島燈塔、牛心灣、大菓葉柱狀玄武岩、再經跨海大橋抵達通梁古榕活動中心，而全馬跑者更可以跑過許家彩繪村抵達有300年歷史的觀音亭等諸多旅遊超夯景點。

為鼓勵熱愛路跑的勇者們，本屆賽事提供價值高達4千元的豐富活動贈品，同時為推動永續環保的理念，除了贈送可重複使用的賽事專屬環保杯，參加全馬組的跑者還可獲得獨特的斗篷式浴巾，讓來自全台的英勇跑者們滿載而歸；並延續舉辦創意變裝賽，只要搭配「澎湖特色」為造型主題，於活動當天在指定背板前拍照，上傳至主辦單位電子信箱，大會將於「菊島澎湖跨海馬拉松粉專」上傳並接受投票票選，前五名即可獲得「精美奬品乙份」。

而會後於活動會場除了安排菊島市集等周邊特色活動外，還有現場抽獎，有機會將大獎龍蝦帶回家，希望全台灣跑友、家人，一起用雙腳親觸「跨海+跳島」，來體驗澎湖秋冬之美。