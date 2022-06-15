世衛組織(WHO)將新冠患者康復後持續症狀解釋為「長新冠」後遺症，是一項至今還無法被診斷的疾病。厚勞省一項研究指出，日本超過30%的患者確診後長達12個月，有24種代表性長新冠症狀，包括疲勞、肌肉無力、呼吸急促等。日本一名中年女子沒有感染新冠的情況下，長期出現四肢無力症狀，醫師診斷指出「99%機率為長新冠」。

綜合日媒報導，日本東京的平畑診所所長提到一名個案，58歲的女性上班族於2020年某天醒來，突然全身無力的蹲在地上，起初以為只是暫時性的壓力過大導致身體疲累。然而，一段時間過去狀況還是沒有好轉，四肢沉重、提不起勁的感覺加劇，她形容已經嚴重影響日常活動，就連家事也沒辦法好好做。

她懷疑自己「異常疲勞」的症狀可能是罹患肌萎縮性側索硬化（ALS），即神經退化造成肌肉痙攣、萎縮，短時間內還會影響說話、吞嚥和呼吸，俗稱的漸凍人症。她隨即安排電腦斷層治療，報告出來卻顯示一切正常，無奈的只好繼續拖著疲憊身軀過日子。

直到今年初，她在友人的建議下前往平畑診所開設的「新冠後遺症特別門診」檢查，醫師診斷後推測:「99%的可能性為新冠後遺症」但因為症狀拖了超過1年，就算檢驗抗體也無從得知，如今她已大致恢復，醫師建議非常時期，民眾還請多留意身體。