針對2022下半年ICT產業發展，資策會產業情報研究所（MIC）今提出四大觀察重點。其中有俄烏戰事助長通膨影響、大陸封城對台廠下半年營運風險、高庫存水位過高等三個隱憂，以及資服軟體商機浮現的一個機會等。

資策會MIC所長洪春暉指出，從美中貿易戰、疫情到烏俄戰爭，ICT產業不間斷的面臨外在環境變動干擾，變動已成為ICT產業新常態。

該所觀察2022下半年ICT產業，提出四大觀測重點。首先是俄烏戰爭牽動全球總體經濟環境變化，對部分零組件如半導體氣體供應產生影響，最關鍵的是原油、天然氣等能源與大宗物品價格上漲、因此下半年須留意通膨因素對ICT產品採購力、廠商獲利能力的影響程度。

第二個觀測重點，資策會MIC指出，在於國際局勢與各國疫情政策不同，持續擾亂原有供應鏈秩序與市場需求，特別是中國大陸清零政策如果維持，各地將存在隨時封城的可能性，台廠下半年依舊無法擺脫封城增添的營運風險。

第三個重點為高庫存問題。資策會MIC觀察，主要資訊系統廠與網通廠，發現存貨週轉天數從2021年起持續增高，主要是業者因應疫情不確定性高的狀況，將材料庫存維持在高水位，然而2022年面臨景氣轉折，消費市場需求不如預期，下半年業者須評估庫存策略是否調整。

最後一個資服軟體商機浮現，MIC表示，特別是ICT供應鏈開始從線性走向虛實整合生態系，去中心化的產業運作型態為中小型業者創造崛起機會，帶來更多軟硬整合商機。