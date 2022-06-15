Vladimir Putin seen shaking in new video

《紐約郵報》（New York Post）、《每日快報》（Daily Express）等外國媒體報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近期在出席公開活動時，被拍到雙腳持續「不受控制地晃動」、站姿看起來不太穩定；美國情報官員指出，普丁「肯定是病了」。

《每日快報》13日報導，以俄羅斯民族主義觀點聞名、多年來積極擁護普丁的電影導演米哈柯夫（Nikita Mikhalkov），12日獲頒俄羅斯聯邦國家獎（State Prize of the Russian Federation）時，普丁也出席頒獎典禮；但後者於講台上發言和站在一旁等待時，都被拍到雙腳持續「不受控制地晃動」，並不斷改變站姿，似乎正努力維持平衡。

《紐約郵報》14日表示，先前才有報導稱醫師已告訴普丁，由於其健康狀況「不穩定」，希望他不要進行任何長時間的公開露面；據聞由克里姆林宮軍方消息人士運作的社群媒體帳號「General SVR」聲稱，普丁之前在參加公開活動後，曾出現嚴重的虛弱、頭暈等症狀。

2名分別來自美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence，ODNI）和國防情報局（Defense Intelligence Agency，DIA）的情報官員，以及1名已退役的資深空軍軍官告訴《新聞周刊》（Newsweek），普丁「肯定是病了」，但關於他餘命不長的消息純屬猜測，且外界不應被動地等待普丁垮台，因為此事導致的權力真空可能對世界「非常危險」。