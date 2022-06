Vladimir Putin seen shaking in new video

《紐約郵報》(New York Post)、《每日快報》(Daily Express)等外國媒體報導,俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)近期在出席公開活動時,被拍到雙腳持續「不受控制地晃動」、站姿看起來不太穩定;美國情報官員指出,普丁「肯定是病了」。

《每日快報》13日報導,以俄羅斯民族主義觀點聞名、多年來積極擁護普丁的電影導演米哈柯夫(Nikita Mikhalkov),12日獲頒俄羅斯聯邦國家獎(State Prize of the Russian Federation)時,普丁也出席頒獎典禮;但後者於講台上發言和站在一旁等待時,都被拍到雙腳持續「不受控制地晃動」,並不斷改變站姿,似乎正努力維持平衡。

《紐約郵報》14日表示,先前才有報導稱醫師已告訴普丁,由於其健康狀況「不穩定」,希望他不要進行任何長時間的公開露面;據聞由克里姆林宮軍方消息人士運作的社群媒體帳號「General SVR」聲稱,普丁之前在參加公開活動後,曾出現嚴重的虛弱、頭暈等症狀。

2名分別來自美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence,ODNI)和國防情報局(Defense Intelligence Agency,DIA)的情報官員,以及1名已退役的資深空軍軍官告訴《新聞周刊》(Newsweek),普丁「肯定是病了」,但關於他餘命不長的消息純屬猜測,且外界不應被動地等待普丁垮台,因為此事導致的權力真空可能對世界「非常危險」。