香港政府早前改革中學課程，新增「公民與社會發展科（公民科）」，有4本經送審的公民科課本，全部明確表示「香港不是殖民地」，有課文解釋，雖然英國按「殖民地」模式管治香港，但清朝以後的中國政府均不承認不平等條約，亦從未放棄香港主權。

4本公民科新書屬單元主題1（「一國兩制」下的香港），由三條不平等條約看香港問題的由來，全部均指香港自古以來就是中國的領土，中國1972年要求聯合國非殖民化特別委員會把港、澳從殖民地名單中刪去，獲大會以大比數通過，強調香港不具殖民地地位。

有課本以補充資料說明「殖民地與殖民統治」，指若國家宣布一地區為該國殖民地，國家享有該地區的主權和治權；若國家對一地區實行殖民統治，國家「只擁有該地區的治權，並不擁有主權」。課文續稱，中國一直擁有香港的主權，英國「只是在香港實行殖民統治，因此香港不是英國殖民地」。

香港教育局一年前推出的《公民與社會發展科課程及評估指引（中四至中六）》，提及該科不少課題涉及歷史文化、道德標準、法理法治等，教師不應引導學生將探究方向「囿於正反二元對立」。翻查上述公民科新書的練習題。普遍題目不要求列正反意見，有題目問「實施國安法既有利香港特區，亦有利國家」，要求學生利用所提供資料及「就你所知」，提出理據支持該看法。