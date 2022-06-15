國立台東女中4位學生共創畢業歌〈實數〉，歌詞描寫疫情下的校園生活以及面對新課綱制度的心情。（蔡旻妤攝）

台東女中學生創作畢業歌曲〈實數〉 民眾驚艷

疫情下迎來畢業季，今年也是新課綱首屆高中生畢業，國立台東女中4位學生共創畢業歌〈實數〉，歌詞融入疫情下的校園生活以及面對新課綱制度的心情，搭配輕快旋律及RAP，完美唱出口罩下的喜怒與幸福，更引發無數東女人共鳴。製作學生陳雅婷說，畢業不只有悲傷，希望帶給大家力量朝未來邁進。

台東女中畢業歌〈實數〉由學生蔡僑恩作詞、陳雅婷作曲，林伊璇、黃之芯演唱，歌詞描述校園共同記憶如「108課綱學習歷程追著跑」、「開了google meet就回去睡覺」、「充滿期待的畢旅，一覺醒來發現只剩下居家隔離」，而歌曲封面完美融合學校縮寫TGSH，都讓今年應屆畢業生很有感。

蔡僑恩說，這一屆畢業生很特別，是新課綱的第一屆，又因遇上疫情停課，於是將這些元素放進畢業歌，作為專屬本屆學生的回憶。負責演唱的林伊璇、黃之芯聲線獨特、音色飽滿，「浴室是平時最好的練歌房」，首次挑戰在錄音室錄製歌曲。黃之芯說，像是給自己高中三年一個完美的交代。

林伊璇笑著憶及，借陳雅婷阿公的平板、耳機，再搭配回音很大的樓梯間，才克難完成DEMO，「在畢業典禮時登台，唱出屬於我們自己的畢業歌，很新鮮，很感動」。4人坦言，徵選截止前2週才決定參賽，從詞曲創作、編曲到樂器到完成，當作送給自己、也送給每一位畢業生最難忘的禮物。

原創畢業歌近年在校園蔚為風潮，台東女中學生發揮才華創意，唱出「東女人」最熟悉的校園生活，颱風後草地積水成湖、週二朝會校長分享詩詞、學校上空呼嘯的戰機，點滴風景歷歷在目，要讓回憶一幕幕在微笑中翻頁。陳雅婷說，畢業後大家各自前行，希望這首歌能為往前走的人帶來力量。