粉絲為謝佳見慶生，送上應援餐車和花束。（民視提供）

吳東諺、程予希、謝佳見、沈建宏在宜蘭拍戲兼慶生。（民視提供）

民視、馬來西亞Astro歡喜台的台慶大戲《決勝的揮拍》演員謝佳見、程予希、吳東諺、沈建宏15日在宜蘭拍攝羽球特訓的場面，14日是謝佳見的生日，他的粉絲特別確認拍攝班表，趁他天有拍攝時，把應援餐車開到片場，讓劇組演員群一起大飽口福。謝佳見表示，去年因為疫情只能悶在家，還是像現在可以工作和劇組一起慶生比較幸福。

謝佳見進《決勝的揮拍》第3天，就在劇組過生日，讓他大呼幸福，而且粉絲除了有應援車跟蛋糕，還送上美麗花束，讓他一整天都有好心情。謝佳見表示跟導演郝心翔合作太多次了，每一次合作都覺得很好玩，但也說導演不會輕易放過你，要把戲演好才能放你回家，所以大家都認真投入在演出上。

16日過生日的程予希，被問到生日願望表示：「希望可以安然度過，活下去！」原來生日當天班表「全壘打」的她，要在劇組度過生日。她說前幾天有跟謝佳見對戲，他在劇中是指導教練，加上她本身飾演羽球隊長，所以運動表現一定要很突出，所以連放假休息，她也在家練習揮拍。吳東諺補充說這是真的，就算鏡頭沒有拍到她，她還是很認真在練揮拍。程予希說因為拍攝鏡頭很多特寫，把動作做確實，播出後才不會被抓包。

沈建宏戲裡跟謝佳見是同鄉（馬來西亞人），所以私底下有找他聊天，為角色做準備，知道要拍跟謝佳見的第一場戲相當期待，希望有許多火花。他這次跟認識20年的導演郝心翔合作，感覺很棒很熟悉， 一早就到場的他，因天氣關係，拍攝場次臨時對調，導演跟他抱歉說要等到下午才能拍攝，讓他驚呼導演太客氣了。一旁的吳東諺笑說：「可能知道你頭髮太難打理，要安排早一點！」

吳東諺表示，先前劇組安排羽毛球訓練課程，所以跟演員群都不陌生，很樂在其中，也很開心第一天和謝佳見對戲就可以陪他過生日。