全球資料儲存架構解決方案領導供應商Seagate Technology Holdings plc點出當今的多雲環境實為多種雲端混合而成，彼此間並未良好溝通。多雲環境的複雜性和隨之而來的相關成本逐漸增加，這些摩擦將造成資料鎖定效應，進而損害商業價值。然而，新的產業調查報告顯示，事情不一定非得如此。

Seagate提出多雲環境成熟度報告，報告中表示同時將多雲環境的資料成本降至最低並最大發揮資料驅動的創新能力，是相當關鍵且有可能被實現的。這份報告同時也點出了如何協助企業組織更進一步的關鍵。

該報告是由Seagate委託Enterprise Strategy Group（ESG）執行，調查全球資深IT及企業領袖，並以此原始調查為基礎來建立獨一無二的多雲環境成熟度模型。該模型顯示出企業組織如何在漸趨複雜的多雲環境中找到方向，大部分擁有成熟多雲環境的企業皆獲得最大的商業利益。

具有成熟多雲環境的企業，代表能善加管理雲端成本、以雲端推動創新，其商業表現也將比同行更為亮眼。這類企業在其他調查結果上同時具有以下特點，包括相較多雲環境成熟度較低的相似公司，收益目標高達近2倍。比競爭對手超前數月（季）進入市場的可能性多達6.3倍。組織處於強大商業定位的可能性高出近3倍。公司估值在未來3年內成長5倍的可能性高出3倍以上。

ESG客製研究資深總監Adam DeMattia表示，當我們嘗試研究找出行動和成果間的關聯性時，我們從來無法真正確定原本的假說能不能成功獲得證明。然而這份報告清楚顯示出，一家公司採取的行動將可影響其雲端成本和創新成果。這次研究的獨特之處在於，我們發現若是對雲端成本採取行動並以雲端經營模式推動創新，將可能會大幅影響公司整體的健全狀況。

Seagate執行長Dave Mosley指出，全球資料領域的規模每3年便會翻倍成長，我們如何處理這些資料至關重要。企業不應該僅能儲存並運用其龐大資料中的些許部分。企業組織領袖越加注重資料並將資料視為不可或缺的商業資本時，該企業便越容易找到可創造更大商業價值的方式。

Seagate在此報告中以資料為中心來審視多雲環境。不變的是，能成功擴大規模的公司都將資料視為其工作核心，最為成熟的多雲環境策略也是以資料為中心。不論其摩擦是在於資料成本或者是資料存取，所謂的創新就是在於力求消除摩擦，以免拖慢速度和鎖定資料。對於許多企業組織而言，多雲環境是理所當然的選擇，但這不一定代表部署多雲環境就會產生諸多的摩擦。