國內ETF市場蓬勃發展，多元主題型商品不斷推出，為投資人提供豐富的產品選擇，也推升ETF整體規模穩定成長。證交所統計，134檔上市ETF於5月底資產規模達1.03兆元，突破1兆元大關。

其中，追蹤海外股票指數有48檔（不含槓桿及反向），包含上月掛牌的大華銀元宇宙科技50（00906）在內，規模共約1,780億元，較去年底成長21％。

證交所指出，大華銀元宇宙科技50ETF，追蹤Solactive元宇宙科技與服務指數，成分股來自美日港台等四個市場，先依市值和流動性標準過濾合格樣本，再運用自然語言處理算法進行主題關鍵字比對，篩選出在元宇宙科技、平台、裝置、互動式標準、資料運算處理、遊戲硬體、軟體及線上遊戲平台等，共八大領域有所投入的50家公司。該指數採市值加權，個股權重上限為5％。

大華銀投信ETF經理人鄭翰紘認為，元宇宙為下一個世代的網際網路型態，吸引大型科技公司相繼投入資金進行技術提升及跨界併購。

他表示，上述指數近8成權重聚焦在規模1兆元以上的科技公司，如谷歌、臉書、蘋果、輝達等，在經歷近半年的大幅價格修正後，相關個股投資價值已重新浮現，待市場情緒逐漸恢復後，未來可望有反彈回穩的空間。

近年一些國際企業和機構法人，紛紛看好元宇宙發展前景及成長潛力，國內也已有兩檔相關主題的ETF。

不過，證交所提醒，任何投資均伴隨風險，元宇宙目前尚處於起步階段，想要參與該產業商機，應先審慎評估相關風險，並可考量分批進場分散投資時點。