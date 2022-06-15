時值畢業季，想讓美好的畢業時刻更添趣味嗎？全球領先的行動短影音平台 TikTok 推出各式創意吸睛的特效濾鏡，妝點每個難忘時刻！社群可以用經典畢業帽、變裝學士服紀錄畢業時刻、用逗趣愛心瞳孔展現另類謝師照，還可以邀同學玩轉創意畫風，成為青春漫畫主角！

TikTok 助畢業生打造青春回憶，經典畢業帽、學士服換裝，還有漫畫感濾鏡紀錄難忘瞬間！

畢業學士帽、逗趣謝師招、創意漫畫風 用短影音紀錄每個青春時刻！

想拍出經典、創意兼具的獨特畢業回憶，用 TikTok 就能輕鬆完成！最新特效 #畢業帽 充滿濃濃儀式感，近期推出畢業新曲《這世界的你》的創作歌手古曜威（@0225_ku）也立刻搶玩，為學子帶來暖心祝福，快樂畢業、夢想不畢業！除了經典學士帽，全球社群也瘋玩 #畢業轉場換裝，紀錄換上畢業服、踏出新人生旅程的感動時刻。

Tiktok示意圖。

畢業時分想為身旁的師長、朋友表達謝意，不如使用逗趣又可愛的 #愛心瞳孔，展現創意謝師！眼神都是愛的甜蜜特效受到社群高人氣，終極一班代表汪東城（@jiro_rock）也示範愛心放電絕招，用眼神就能傳達無限心意。

青春就像漫畫般歡樂，若想紀錄與朋友的美好時刻，TikTok 也有多樣創意畫風濾鏡，打造經典青春別冊！不只可以嘗試 #美漫畫冊，彷彿走入美式校園，展開高潮迭起的一天，或是玩起 #動漫式摔倒，化身日系校園漫畫主人公。

TikTok 的多元特效，讓每個青春印記都能留存獨特色彩、成為美好珍藏，更多創意特效也能關注 TikTok 特效報你知（@tiktoktweffects），持續用歡樂效果妝點每個精彩時刻！