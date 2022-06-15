財政部公開徵求國銀擔任第五屆公益彩券發行機構，今為最後截止申請日，據了解，目前僅中國信託前往遞件；台灣彩券董事暨發言人黃志宜表示，上午偕總經理謝志宏共同率隊，親赴財政部遞交企畫書；黃志宜表示，台灣彩券經營公益彩券長達15年半、擁有3大優勢，有信心能順利得標，取得下屆公益彩券的發行權。

黃志宜透露，向財政部遞件申請的企畫書多達32箱，為慎重起見，特別雇用一輛運鈔車送抵財政部；台灣彩券取得第三、第四屆公益彩券發行權，當時開出的回饋金，分別為每20.868億、27億元；對於這次回饋金多少？台彩三緘其口，為尊重主管機關，必須由財政部來揭曉才行，不過，外界預測，回饋金不會低於現在的27億元。

黃志宜分析其優勢，台灣彩券有中國信託強而有力的銀行當後盾，不只穩健經營，也連續多年得到ESG表揚，公益彩券正是ESG的一環，提供很好爭取發行權的機會；第二，在台彩經營團隊的努力下，彩券從經營之初每年600億元成長到1300億元，經營績效及經驗有目共睹；第三，台彩是台灣唯一有彩券的經營團隊，對於開發彩券新商品、產品行銷，能提供源源不絕的創意，配合多元化的行銷管道，奠定下屆公益彩券經營的利基。

台灣彩券經營公益彩券超過15年，黃志宜表示，一路走來不是件容易的事，彩券經營最重要的是「公信力」，即公平、公正、公開三大特性，配合執行力後，才能創造1年1300多億元的銷售業績。