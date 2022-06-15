據統計，全台有逾10萬名中重度以上的肢體障礙者，其中對於肢體障礙者而言，縱使不斷練習，仍難掌滑鼠、打字，目目非營利透過眼動科技，詀重度身障者可以超越肢體障礙，「以眼代手」操作電腦，學習文書處理、影片剪輯、平面設計等技能，用雙眼恢復實現夢想、參與社會的權利。

目目非營利累積5年眼動教學的經驗、完成138堂眼動工作坊、培力超過75名重度身障者，教導他們「以眼代手」操作Office軟體、Photoshop、Illustrator等電腦軟體，增加工作技能，挖掘過去被埋沒的想法與創意，用雙眼開創無限可能。

如患有裘馨氏肌肉萎縮症的正欣，在剛發病時還可以走，但肌肉萎縮症是身體緩緩退化的歷程，隨著年紀的增長，只能眼睜睜看著自己失去自由活動的能力與社會脫節，直到接觸了眼動科技，他的生活才出現變化，這些年，正欣不僅學會運用眼睛操作電腦，拓寬自己的世界，更操作設計軟體，完成LINE貼圖、Logo設計，甚至是編排雜誌內頁。

為了讓全台更多重度肢體障礙青年發揮自己的能力，目目非營利在募資平台上發起「身障青年夢想接力計畫」，讓他們在有限的生命裡，不再因為肢體的障礙，只能躺臥病床，而是可以靠自己的「眼睛」，翻轉「只能被照顧」的未來。