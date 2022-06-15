2022年金穗獎公布，鏡新聞《另一種注目》攝影林治文打敗眾多好手，與同學共同拿下金穗大獎，這位年僅24歲的社會新鮮人，去年畢業後加入鏡新聞團隊，在節目《另一種注目》中擔任紀錄片編導。對於入圍金穗獎三次，在畢業前終於獲得大獎肯定，林治文表示非常感動。

畢業於臺北藝術大學電影創作學系的林治文以劇情片拿下金穗大獎，然而，畢業後的第一份正式工作卻是擔任紀錄片編導，兩種創作內容迥然不同，會做這樣的決定，林治文說就是緣份，「我的老師吳凡是《另一種注目》的製作人，畢業前她問我『有沒有興趣來鏡新聞拍紀錄片？』我蠻意外竟然會有新聞台，願意給紀錄片一個空間，抱著試試看的心情就來了。」

除了林治文之外，《另一種注目》團隊中的同仁廖鏡文及鍾岳明，三位皆是電影相關領域出身，由三人共同編導的作品《我們與畢業的距離》將於6月15日播出，知名影評人鄭秉泓看過後便在社群上大推，「這支紀錄片拍得不錯，沒有太噁心巴拉的溫情主義。我發現鏡電視『另一種注目』有好些紀錄短片都值得一看」。

《我們與畢業的距離》記錄2021年5月COVID-19疫情在台灣爆發後，全國進入三級警戒，打亂了六月畢業季的節奏。各校實體畢業典禮紛紛取消，抽離畢業生相聚告別的儀式，畢業成為傳說，缺乏實感。本片被迫採「視訊」方式，採訪各年齡層畢業生的心情，有人沮喪失落，有人毫無所謂。

緊接著將於6月16日播出的《我討厭我的名字》，同樣由林治文、廖鏡文及鍾岳明共同編導，記錄前途似錦的旅奧指揮家溫以仁，2009年受「假學歷事件」誣陷，音樂之路被迫中斷，人生變調，「溫以仁」三個字成為他生命的緊箍咒。