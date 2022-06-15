國民黨桃園市長選戰徵召行政院前院長張善政，雖然台北市前議員羅智強宣布退選，但仍持續在桃園行腳。羅智強今天在桃園行腳時，巧遇張善政的車子從旁經過，張善政看到後趕緊折返下車，並和羅智強握手，羅智強表示：「這也算是一種緣份吧！」

羅智強今(15日)在臉書貼文透露，他今天走了一天的桃園區，比較特別的是下午在路上，竟然巧遇張善政的車子從身旁經過，張善政看到了他們，就把車子調回頭來，和他們打招呼。羅智強笑著表示：「這也算是一種緣份吧！」

羅智強還表示，謝謝立委萬美玲陪他走這一段風雨路，也謝謝市議員參選人謝羅岳峰和張碩芳一路相陪。他強調，不知道是不是因為昨天太陽太大，把他曬暈了，今天一整天走在雨中，反而覺得沒有昨天累。

張善政事後也在臉書發文表示，「行程中巧遇是緣分，風雨澆不熄的是對桃園的使命。我們一起繼續為桃園加油！」

網友紛紛留言回應，「相逢就是有緣！保持好的團結契機，一起贏回桃園！」、「歡迎到大溪」、 「強哥，果然有馬總統的風範啊！加油」。