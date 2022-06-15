資本市場波動加上新台幣貶值，銀行通路賣單「熄火」。據壽險公會15日公布最新統計，5月銀行通路貢獻新契約保費僅299.87億元，比去年同期少賣逾260億元，衰退46.5％，主要就是客戶投資觀望，銀行賣投資型保單的量在5月大減。

據壽險公會統計，5月銀行通路賣投資型保單僅102.8億元，被壽險公司業務員賣的104億元超車，這是繼2019年4月之後、即37個月來，業務員賣投資型保單的量再次與銀行「交叉」。

5月投資型保單新契約保費僅249.35億元，創24個月來新低，比較去年5月衰退53.45％，同時5月利變壽險新契約保費達252.94億元，等於利變壽險與投資型保單的新契約保費，在5月亦「交叉」，利變壽險買氣勝過投資型保單，上一次是2020年7月，等於事隔22個月再次翻轉。

5月資本市場波動、新台幣貶值，加上美國及台灣進入升息循環，都讓保戶觀望，即便利變壽險新契約保費超越投資型保單，但5月年成長率亦降為5.8％，結束去年8月以來、長達九個月的雙位數成長趨勢。

5月壽險契約保費僅591.94億元，是2020年8月之後、21個月的新低，比去年同期衰退近34.6％；累計前5月新契約保費4,004.58億元，同比衰退12.2％。因保單結構調整，近年儲蓄險大減、又陸續到期，前5月續期保費6,359.66億元，衰退21.3％，新契約保費及續期保費都呈現兩位數衰退，前5月總保費1兆364.24億元，亦衰退18％，等於三項保費都出現雙位數衰退的罕見情況。