關鍵數位基礎架構與連續性解決方案全球供應商Vertiv維諦宣布，日前已為某國際級晶片設計大廠在台完成超大規模高效運算中心冷卻系統的規劃、設計與建置。透過提供具備全台首例單櫃熱負載超過80KW的建置，Vertiv混合式冷卻系統能提供有效降低機房的PUE，達到永續淨零的目標。

Vertiv結合其專業且完整的設計與規劃服務，針對此建置案共50組混合式機櫃，用電高達4.25MW的運算中心，以其先進的Vertiv Liebert PCW氣態冷卻方案與Vertiv Liebert XDU液體冷卻方案，打造一個單櫃熱負載達80KW以上的混合式冷卻系統。Vertiv團隊除了實現客戶高顯熱設計需求外，Vertiv的解決方案更是降低了整體機房PUE，讓客戶更易實現降低電力成本支出及淨零排放的永續目標。

Vertiv台灣總經理侯建州指出，隨著新的伺服器和GPU技術、機器學習、人工智慧、雲端服務、區塊鏈、加密貨幣和高效能運算的發展，企業對機櫃功率的需求大幅度成長，甚至到此實際案例的單櫃80KW以上，推動資料中心環境的熱密度不斷提高，IT冷卻的挑戰也持續升級。Vertiv以其顛覆市場的混和型冷卻解決方案，從硬體、軟體、分析與支援的一條龍式客製化服務，以及完整的全球支援，不但能讓機房冷卻效率大幅提升，更能幫助客戶節省冷卻系統的總持有成本。