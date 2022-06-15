TEAM20建築與規劃新人獎正式邁向第十年，6月1日起開放報名，7月10日截止，由兩岸城鄉統籌規劃暨產業聯合會、都市計畫學會、樺晟集團（3202）城鄉事業部、皇延創新股份有限公司等單位共同舉辦的建築競賽，自2013年迄今，整整來到第十個年頭，累積各名校優秀畢業作品已近千件，透過競賽交流的方式，讓建築系畢業生能透過TEAM20這個平台，使作品被更多人看見。

值得一提的是，「第十屆TEAM20建築與規劃新人獎」將打破窠臼，跟上時下最流行的元宇宙話題，規劃把入圍前10名作品建構於TEAM20元宇宙虛擬空間，可在展覽期間讓所有人都能以虛擬的方式踏入學生作品，嘗試讓得獎作品於TEAM20元宇宙展示，讓競圖比賽從3D升級至元宇宙世界。

並且今年線上頒獎典禮也將在元宇宙以虛擬空間方式進行，特邀請建築界前輩，一起以虛擬分身進行頒獎對談建築界與元宇宙的結合與發展。而TEAM20也是首個在元宇宙當中舉辦畢業競圖以及畢業作品展的活動品牌。

此外，今年的首獎獎座也與眾不同，為凸顯TEAM20邁入第十年的特別性與紀念意義，本屆獎座將與楊英風藝術教育基金會合作，用楊英風老師設計的雕塑作品授權做為「第十屆TEAM20建築與規劃新人獎」的獎座，意義十足。

這三年來，全球在疫情的影響下，世界各地的畢業生都無法聚首，交流激盪。然而畢業是人生進入下一個篇章的開始，畢業設計更是建築系畢業生多年來學習累積的心血成果，因此今年「第十屆TEAM20建築與規劃新人獎」以「傳承與轉化」為主題，期許參賽者能將過往的信念傳承，轉化成更正向的價值觀。這不僅是TEAM20跨越第10屆的主題，也是TEAM20邁向下一個10年的重要課題。

「第十屆TEAM20建築與規劃新人獎」同樣承襲去年採線上競圖方式進行，並且邀請東南亞、歐美地區的建築學院共同參與，讓建築的交流跨越邊境，開啟更精彩的多元視野。拜疫情所賜，近兩年讓TEAM20學習與習慣線上交流，更加速了TEAM20元宇宙的規劃，讓第十年的TEAM20建築與規劃新人獎也有了首屆的嘗試與新的開始。