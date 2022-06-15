廖素慧／嘉市報導

毛小孩已普遍被當作親人，嘉義市15日首次頒發「寵物友善空間」認證標章給合約店家，打造友善毛小孩的環境及空間，是彰投雲嘉地區率先推行此認證標章的縣市，市長黃敏惠表示，市府與店家攜手友善毛小孩，也開創毛小孩的經濟商機。

黃敏惠市長表示，友善動物是城市發展的重要指標之一，嘉義市是彰投雲嘉第1個成立動物保護教育園區的城市，現在也第1個推行「寵物友善空間」認證標章，讓飼主有友善環境來陪伴寵物，各地遊客也能帶著毛小孩來嘉旅遊。

黃敏惠表示，市府已推行動物救傷、認養、免費植入晶片、寵物登記、施打狂犬病疫苗等友善動物政策，還在彌陀路動保園區旁的綠映水漾公園規畫「寵物公園」，今年下半年辦理發包。

市府建設處表示，目前有貳樓餐廳、米克斯寵物友善餐廳、Nonamelab、冠閣大飯店、培●（「果」加「草」字頭）寵物店、愛木村地方文化館、Manners Club、兩顆蛋、朱家麻花捲-12號、睦鄰咖啡等10家店家獲「寵物友善空間」認證標章。

店家提供寵物可落地、專用餐具、飲水、寵物餐、防汙墊、寵物奔跑空間、提供酒精或乾洗手等各種服務及環境清潔服務。

市府建設處表示，6月19日辦理飼主責任教育課程，由經驗豐富的老師開講寵物行為、寵物飲食、寵物健康等內容，講座全程免費參加，名額額滿為止，相關資訊可查詢官網。

毛小孩頒發寵物友善認證標章