男童見飛天蟑螂崩潰 父親罵「不要叫」下秒神反應網笑了

男童見飛天蟑螂崩潰 父親罵「不要叫」下秒神反應網笑了

1名網友曝光家中客廳2段監視器影像，當時2個兒子抬頭發現1隻會飛的蟑螂，嚇到大叫，沒想到該網友才剛罵完孩子「不要叫」，走進客廳後也看到該蟑螂，竟嚇得大叫狂後退，表情極為驚恐，影片在網路上瘋傳，其他人笑說「不要叫好不好」、「一個比一個誇張」、「我真的笑到全身抖」。

該名網友在臉書上PO出2段影片，影片中2名年幼孩童坐在家中客廳閒聊，較為年長的哥哥抬起頭突然發現1隻蟑螂「正在飛」，嚇得趕緊張大口、緊盯著蟑螂飛舞，之後又2度驚嚇張口，誇張動作與表情全被屋內監視器錄下；而沒想到2人的父親反應更為誇張。

2個兒子抬頭發現1隻會飛的蟑螂，嚇到大叫起來，該網友才剛罵完孩子，走進客廳也看到飛舞中的蟑螂，隨即嚇得狂後退，臉上表情極為驚恐。（翻攝自臉書）

第2段影片中，2名幼童的父親從客廳後方走出來，同樣發現該隻「飛舞的蟑螂」，看到後隨即嚇到全身抖動、不斷後退，臉上露出萬般驚恐的神情，最後還揮動袋子驅趕，事後發文笑說「蟑螂真的還好，但是飛起來跟鬼一樣，笑死我，才罵完小孩不要叫結果自己嚇到臉歪一邊」。

其他網友紛紛留言「會飛的恐懼加100%」、「不要叫好不好」、「一個比一個誇張」、「我真的笑到全身抖」、「這真的2022第一好笑了，尤其爸爸表情」、「聽語助詞台灣人無誤」、「真的好爆笑，會飛的真的粉恐怖」、「所以爸爸驚嚇的那句是在說什麼」、「至少重播十次，笑到猛擦眼淚」。